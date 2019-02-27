Минимальное повышение пенсии составит 100 гривен - Рева

Минимальное повышение пенсии в процессе индексации составит 100 гривен. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время заседания правительства, передает корреспондент УНН. "Минимальное повышение индексации пенсий составит 100 гривен, то есть таких случаев, чтобы там 5 или 6 гривен повышение, больше не будет", - отметил министр.



По его словам, повышение получит 8,1 млн пенсионеров. 1,8 млн из этих лиц имеют полный необходимый рабочий стаж, поэтому для них будет осуществлена специальная доплата в размене 2410 гривен, которая будет выплачена в течение марта-апреля.



При этом он добавил, что речь идет о тех людях, у которых базовая пенсия ниже прожиточного минимума.

