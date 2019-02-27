Кабмин поручил Госкомтелерадио и НОТУ изменить правила отбора на "Евровидение"

Кабинет министров Украины поручил Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) внести изменения в правила национального отбора представителя страны для участия в международном песенном конкурсе "Евровидение".



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с такой инициативой на заседании правительства в среду выступил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, указав недопустимость участия в отборе к конкурсу артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора.



"В результате всех споров, дискуссий и эмоций есть две вещи в сухом остатке, которые мы должны сделать. Первое – внести изменения в правила отбора на песенный конкурс "Евровидение", второе – просить Верховную Раду принять законопроект об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории государства-агрессора", - сказал В.Кириленко.



Он напомнил, что соответствующий законопроект №8085 уже зарегистрирован в Верховной Раде.



Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица MARUV.



Из СМИ стало известно, что у MARUV запланировано несколько концертов в РФ.



После этого член правления НОТУ Александра Кольцова сообщила, что согласование представителя Украины на Евровидение-2019 НОТУ проведет в течение 48 часов, а самой певице предоставлен договор для ознакомления.



25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора, который ей предложила НОТУ. В частности, среди таких пунктов: запрет любой импровизации на сцене без утверждения НОТУ, незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music, четкое выполнение любых требований и указаний НОТУ, запрет на общение с журналистами без согласования с НОТУ. По ее словам, в случае нарушения одного из пунктов предусмотрен штраф в размере 2 млн грн и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.



25 февраля стало известно, что ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) и певица MARUV не нашли общего решения и не подписали договор об участии исполнительницы в этом конкурсе.



В свою очередь председатель правления НОТУ Зураб Аласания на своей странице в "Фейсбук" заявил, что переговоры с последующим кандидатом на участие в конкурсе "Евровидение-2019" будут начаты утром 26 февраля.



Во вторник, 26 февраля, группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2019", сообщила, что отказалась от дальнейшего участия в конкурсе.



В этот же день наблюдательный совет НОТУ призвал руководство Общественного обнародовать полный и прозрачный свод правил проведения национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение" и условий контракта для победителя.



27 февраля группа Kazka, которая заняла третье место в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение-2019", отказалась от дальнейшего участия в конкурсе.



Как известно, четвертое и пятое места в нацотборе заняли Brunettes Shoot Blondes и Yuko соответственно.

