Киевский метрополитен просит обеспечить метро дефибрилляторами

Киевский метрополитен просит поддержать инициативу по установлению в метро дефибриллятор и проголосовать за петицию. Об этом сообщается на странице метрополитена в Facebook. Соответствующее электронное обращение размещено на на сайте электронных петиций Киевского городского совета, передает УНН.



"В Киевском метрополитене наблюдались смертельные случаи. Если бы станции были оснащены дефибрилляторами, возможно смерти можно было бы предотвратить. КП "Киевский метрополитен" имеет достаточно оснований и полномочий для привлечения экспертов, которые бы помогли решить вопрос предоставления экстренной домедицинской помощи, организовать тендерные закупки и приобрести дефибрилляторы, а также обучить сотрудников Метрополитена основным правилам оказания такой помощи и выработать стратегию безопасности для пассажиров", - отмечается на сайте.



Петиция была зарегистрирована 21 января. Сейчас собрано 934 подписи из 10000 необходимых для выполнения инициативы. Голосование продлится до 21 марта.

