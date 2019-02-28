Новый электрокар Honda показали на официальных фото

Компания Honda рассекретила внешность электрического ситикара e Prototype. Официально новинку представят на автосалоне в Женеве. Об этом сообщает The Telegraph.







Автомобиль e Prototype представят в рамках стратегии Electric Vision. Он "эволюционировал" из концепта Urban EV 2017.



На фото видно, что новинка получила камеры вместо боковых зеркал, панорамное лобовое стекло, и свет с LED-лампами. Они закрыты стеклянной накладкой и отображают статус зарядки. Особенностью интерьера стали сиденья с отделкой под меланж и передняя панель, декорированная деревом и оснащенная пятью дисплеями. На них отображаются Camera Mirror, цифровая приборная панель, данные бортовой информационно-развлекательной системы.

Honda



Для e Prototype создали специальную заднеприводную платформу. Машину оснастили электромотором и блоком батарей, способных выдать 200 километров беспрерывной езды. Аккумуляторы заряжаются до 80% от высокоскоростного терминала за 30 минут.

