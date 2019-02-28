Израиль в прошлом году отказал во въезде более 3,5 тысячам украинцев - ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины в прошлом году отказала в пересечении границы 84 гражданам Израиля, тогда как Израиль не пропустил на свою территорию более 3,5 тысяч украинцев. Об этом сообщил на брифинге в Укринформе пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян. В частности, он подчеркнул, что процент отказов со стороны украинских пограничников в отношении граждан Израиля не высок по сравнению с израильской стороной.



"В прошлом году ГПСУ отказала в пересечении границы 84 гражданам Израиля, в то время как Израиль - более 3,5 тысячам украинцев", - сказал Слободян.



Кроме того, с начала этого года, по данным пресс-секретаря ГПСУ, Израиль не пропустил уже почти 600 граждан Украины, а украинская сторона - 120 израильтян. Поэтому эту проблему надо рассматривать в паритетном формате, заявил он.



Слободян также опроверг заявление народного депутата Георгия Логвинского о том, что якобы после его вмешательства группу израильтян 15 февраля пропустили в Украину.



"У народного депутата нет таких полномочий, это выдача желаемого за действительное. Решение о пересечении государственной границы принимает непосредственно инспектор ГПСУ, который несет за это уголовную ответственность. Ни народный депутат, ни даже глава службы (ГПСУ - ред.) повлиять на пересечение госграницы не может", - сказал Слободян.



Он отметил, что ситуацию с гражданами Израиля, которая возникла, надо рассматривать в контексте безопасности.



"Мы действительно иногда отказываем, но это обосновано рядом новых угроз, которые появляются в последнее время", - сказал представитель ГПСУ.



Как сообщалось, депутат от "Народного фронта" Георгий Логвинский заявлял, что 15 февраля благодаря его вмешательству в Украину пропустили группу граждан Израиля, которым украинские пограничники отказали во въезде из-за отсутствия достаточной суммы денег или подтвержденной цели визита.



По словам Логвинского, после его вмешательства и "под его гарантии" этих израильтян пропустили в Украину.

