Стейтем и "Скала" в трейлере «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В Сети появился трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» — спин-оффа оригинальной серии (не думали, что когда-нибудь доживем до дня, когда на древе «Форсажа» появятся боковые побеги, но ты гляди-ка!).



Главными героями фильма стали спецагент американской дипломатической службы безопасности Люк Хоббс (в исполнении Дуэйна «Скалы» Джонсона) и бывший элитный оперативник британской разведки Деккард Шоу (его сыграл Джейсон Стейтем). Впервые эта парочка появилась в «Форсаже-7», и парни с первого взгляда невзлюбили друг друга. Разумеется, столь сильные страсти не могли оставить равнодушными ни зрителей, ни продюсеров.



Противостоять им будет неуязвимый генно-модифицированный противник по имени Брикстон, который собирается уничтожить всю планету биологическим оружием.



В фильме, судя по трейлеру, много драк, спецэффектов и чистого незамутненного юмора, понятного даже самым непритязательным зрителям. Так что сборы, скорее всего, будут внушительные!







