Генетики разобрались с проблемой бессонницы

Свободный университет Амстердама провел самое масштабное исследование бессонницы. Ученые, проанализировав генетические данные более 1,3 миллиона человек, смогли выделить гены, отдельные типы клеток мозга и зоны мозга, связанные с бессонницей, передает Medical News Today.



В центре внимания оказались 202 генетических локуса (места расположения генов на генетической или цитологической карте хромосом) и 956 генов. Причем, некоторые из генов играли ключевую роль в работе аксонов. Это отростки нервных клеток, по которым нервные импульсы идут от тела нейрона к иннервируемым органам и другим нервным клеткам.



Также ученые установили, что большое количество обозначенных генов проявляли активность в корковых и подкорковых структурах головного мозга. В целом на генетическом уровне бессонница была больше связана с депрессией и тревожностью, чем с хронотипом ("сова"/"жаворонок"). Плюс, среди клеток, задействованных в бессоннице, были нейроны полосатого тела, гипоталамуса и клауструма. И они могут стать новыми лекарственными мишенями.

