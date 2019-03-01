Психозы недели. Хак справа

Страшно жить, панове. То машины на Оболони взрываются, то онлайн-пираты нападают на Центризбирком. Гарант, встречаясь с IT-шниками, заявил, что российские хакеры атакуют со всех сторон. Путин дал им $350 млн. – устроить нам электронный дестабилизец на выборах. А наши компьютерные гении в это время батрачат на заморского дядю. Поэтому им собираются урезать льготы как ФОПам. Заслужили, умники...



Сразу отвечаю на вопрос, почему такое странное название – «Хак справа». Не потому, что автора стукнуло взрывной волной от автомобиля Audi, в который привычно засунули гранату в Киеве, на улице Героев Сталинграда, 24а. Это с каждым может случиться. Мы же в европейской стране живем.



Просто, если смотреть на карту мира, Россия по отношению к Украине находится справа. А мы, соответственно, слева. То есть злобные российские хакеры будут наносить террористические онлайн-удары по выборам президента Украины именно справа.



О чем на слушании в сенатском комитете по делам разведки предупреждал в начале года сам директор Нацразведки США Дэн Коутс. Он так и сказал: "Мы ожидаем, что Россия использует кибертехнологии и кибертеракты для того, чтобы повлиять на грядущие президентские выборы на Украине".



Это очень впечатлило канцлера Германии Ангелу Меркель, которая в последний раз перед отставкой заезжала в Давос, встретила там нашего президента Петра Порошенко (тоже заехал в последний раз перед... выборами) и обсудила с ним вопросы кибербезопасности в контексте возможного вмешательства РФ в наше волеизъявление.



Ну и правильно. О чем еще было говорить? Любая другая тема плавно переходит на деньги, которые мы начинаем клянчить под любыми предлогами. А русские хакеры – это как погода: всегда есть о чем спросить и что поведать. “А вам они что сделали? А вас как атаковали?”.



Украиной компьютерные псы Кремля занялись еще в новогодние праздники. Как рассказал в беседе с агентством Reuters глава Департамента киберполиции Украины Сергей Демедюк, его сотрудники зафиксировало массовую рассылку зараженных вирусом поздравительных открыток, предложений по обновлению программного обеспечения, а также другие вредоносные фишинговые материалы, предназначенные для кражи паролей и личной информации. Такие спам-письма путинские хакеры прислали почти всем украинским чиновникам, политикам и их родственникам. И некоторые их даже открыли.



Опасность подстерегает неустойчивый ум избирателя повсюду. Несмотря на строжайшие ограничения и уголовную ответственность, значительный процент граждан Украины все еще имеет доступ к российскому телепродукту через спутниковое телевидение. Да, мы такие... Как говорили при Союзе: "Есть привычка на Руси ночь слушать Би-Би-Си". А это опасно

В условиях развязанной Кремлем кибервойны каждый рядовой украинец находится под перманентным “обстрелом” российских ботов и троллей. Они преследуют нас везде: в компьютере, телефоне, дома, на работе, в автобусе, во сне. Крайне безжалостные существа – могут легко обос...ь все национальные ценности и перейти к личным оскорблениям



И вот когда мы этот “Квартал-2019” правильно нарядим, выстроим в ряд и дадим в руки плакаты с надписью “Путин, иди в бан!”, сразу все получится. Кремлевские хакеры отступят. Шпионское ПО рассосется. Вирусы улетучатся, как компьютерные, так и вирус кори. А криптовалюта поступит в бюджет Украины оптовыми партиями

Но этого нашим врагам показалось мало. Недостающую информацию они решили купить. Причем не абы как, а исключительно за криптовалюту. Но попались киберполиции Украины. Именно она узнала, что российские спецслужбы покупают за криптовалюту данные членов ЦИК.Могу понять хакеров: бюджет им, небось, выдали рублями, а рубли у нас не в почете. Пойдешь менять в киоск – сразу поймут, чей ты агент. Другое дело – криптовалюта. В наших краях она обрела вторую жизнь и новое применение, несмотря на общее падение курса в мире.Через криптовалютные кошельки, которые уже были использованы в предыдущих атаках, “хакерские организации, действующие под контролем российских спецслужб” покупали личные данные членов ЦИК у неустановленных лиц. И ничего, что эти самые “личные данные” можно прочитать на сайте ЦИК, а подробности узнать в электронных декларациях, доступных в интернете. Хакерам надо бюджет осваивать, щедро выделенный Путиным.Глава Службы внешней разведки Егор Божок не так давно поведал в интервью, что хакерам при СВР, ФСБ и ГРУ РФ подкинули дополнительно $350 млн. конкретно под наши выборы. И всех, кто шатал общественное мнение на президентских выборах 2016 года в США, организовывал дестабилизирующий Брексит в Великобритании и консолидировал ЖЖ во Франции, ныне перебросили на украинский фронт. С четкой задачей – хакнуть так, чтобы Украина вернулась в российскую орбиту влияния без всяких "цветных революций".Опасность подстерегает неустойчивый ум избирателя повсюду. Несмотря на строжайшие ограничения и уголовную ответственность, значительный процент граждан Украины все еще имеет доступ к российскому телепродукту через спутниковое телевидение. Да, мы такие... Как говорили при Союзе: "Есть привычка на Руси ночь слушать Би-Би-Си". А это опасно.Например, пять лет назад, во время предыдущих президентских выборов, на которых победу одержал Петр Порошенко с лозунгом “Жити по-новому”, хакеры взломали сайт Центризбиркома. Голосование было под угрозой. И только благодаря героическим действиям сотрудников СБУ передовая группа хакеров была задержана в Киеве.Хорошо помню, как тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко заявил на пресс-конференции, что в воскресенье, 25 мая 2014 года, вирус должен был уничтожить результаты выборов, но накануне, в четверг, инфицированную программу удалось обезвредить.При этом Наливайченко обвинил во внедрении вируса сбежавший антинародный режим, который настоял на том, чтобы избирательная комиссия установила такую опасную программу. То есть вирус якобы самозапустился. Соответственно возник вопрос: что в таком случае делали арестованные хакеры-вредители? И действительно ли они вредили выборам?Углубляться в детали никто не стал. Время было тревожное, насыщенное, девальвационное. Все суетились. А тут еще и второй курьез приключился: сначала на сайте главы МВД Арсена Авакова появилось сообщение о взломе информационно-аналитической системы "Выборы", а потом сам Аваков написал в Facebook, что информация является неправдивой.Ну, и напоследок отличился российский «Первый канал». Решил “стебануться” над украинскими гражданами и показал в прямом эфире картинку якобы с сервера ЦИК, где первое место занял Дмитрий Ярош. Небось, цапанул данные по какому-то отдельному участку.Самое прикольное, что некоторые купились. Говорят, за 15 минут лидер “правосеков” успел принять десятки поздравлений, “назначить” прокурора и пару министров. Интересно, сколько высокопоставленного народу поверит и кинется поздравлять “победителя” в 2019 году? И как они потом будут “сдавать назад”?Вопрос задаю не случайно: как заявил Петр Порошенко во время встречи с работниками IT-сферы в Киеве 26 февраля, российские хакеры, несмотря на разоблачения, продолжают атаковать Центральную избирательную комиссию. Буквально позавчера снова попались. Небось, опять готовятся к оглашению фейкового результата выборов.В условиях развязанной Кремлем кибервойны каждый рядовой украинец находится под перманентным “обстрелом” российских ботов и троллей. Они преследуют нас везде: в компьютере, телефоне, дома, на работе, в автобусе, во сне. Крайне безжалостные существа – могут легко обос...ь все национальные ценности и перейти к личным оскорблениям.Но коль у нас так сложилась избирательная кампания, что основных кандидатов трое – Зеленский, Порошенко и Путин в лице Тимошенко, то приходится терпеть неудобства. На войне как на войне. Либо ты, либо тебя. Правда, иногда снаряд рикошетом попадает и в посторонних лиц.Так случилось с мэром Львова и кандидатом в президенты Андреем Садовым. Кроме российского олигарха Михаила Фридмана и небольшого процента свидомых галичан, этого блондинистого типа, многодетного отца из мусорной столицы Украины, никто не воспринимает всерьез.Ну, может, еще настоящий полковник Анатолий Гриценко. Тот самый “первый непроходной” (стесняюсь спросить, куда он не проходит? – автор), с которым Садовой, как пишут, собирается создать совместный блок. Общую братскую могилу.Как бы там ни было, но именно Youtube-канал Садового первым пострадал от атаки кремлевских хакеров. Которые провели операцию “Ликвидация” и уничтожили склад боевого видеоматериала, часть из которого имела более 1 млн. просмотров.Ходили слухи, что на самом деле это постарались не кремлевские хакеры, а не совсем трезвые компьютерщики партии "Самопоміч". Но мы в такие слухи не верим. Свидетелем является главный офис Google в Дублине, с которым штаб кандидата в президенты связался, чтобы восстановить содержание ютуб-канала и доступ к нему.Все это, конечно, “неподобство”, как сказали бы во Львове, и с ним надо бороться. Но, боюсь, сил одних киберспецслужб и киберполиции недостаточно. Надо противостоять хак-агрессору всем миром.Есть идея. Предлагаю устроить флешмоб. Всем кандидатам в президенты, членам их штабов и сочувствующим нарядиться в... гидрокостюмчики из неопрена, устойчивые к укусам акул. Такие одежки сейчас тестируют в университет Флиндерс в Аделаиде (Австралия). Новое слово в защите пловцов. Недешевая штука, но, если у кандидатов нашлось по 2 “лимона” на залог, то и несколько сотен австралийских баксов могут выделить на креативное развлечение.Зато как хороша будет в неопрене и ластах модница Юля. А миллионер Зеленский! Тем более рыбная тема ему, как выяснилось, близка: у него, помимо труппы комедиантов, еще и консервный заводик обнаружился в декларации. Вместе с рыбным рестораном в Киеве. Запасливый мальчик.За гарантом желательно присмотреть, чтобы все было на месте и заправлено, куда следует. Ну, вы меня понимаете... И Парубия это тоже касается. Он хоть не кандидат, а сочувствующий, но тоже любит демонстрировать на международных встречах “свободную форму брюк”. Поэтому ему нужен будет гидрокостюм со автоматически застегивающейся ширинкой.И вот когда мы этот “Квартал-2019” правильно нарядим, выстроим в ряд и дадим в руки плакаты с надписью “Путин, иди в бан!”, сразу все получится. Кремлевские хакеры отступят. Шпионское ПО рассосется. Вирусы улетучатся, как компьютерные, так и вирус кори. А криптовалюта поступит в бюджет Украины оптовыми партиями.P.S. Если с первого раза “антихак” не поможет, предлагаю лайфхак: попрыгать в ластах под скандирование: “Кто не скачет, тот не президент!”. Вот уж народ повеселится...