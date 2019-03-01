К дверям квартиры киевлянина привязали муляж гранаты

К дверям квартиры в Соломенском районе Киева в пятницу, 1 марта, неизвестные привязали муляж гранаты. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



Так, около 8:00 утра в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Ереванской на дверях квартиры заметили гранату.



На вызов выехала следственно-оперативная группа районного управления и специалисты взрывотехнической службы.



"На месте правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату. Чтобы обезопасить людей, полицейские эвакуировали соседей из нескольких этажей и перекрыли доступ людей в подъезд. После осмотра взрывотехников выяснилось, что к двери квартиры привязан муляж гранаты Ф-1 без порохового заряда и маркировки", - сказано в сообщении



Как видно на опубликованных полицией фото, на квартире, к которой была привязана граната, злоумышленник написал слово "вор".



Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.



Правоохранители разыскивают злоумышленника.

