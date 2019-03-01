Украинские банки в январе показали рекордные прибыли

Банковский сектор в Украине в январе получил чистую прибыль в размере 5,426 млрд грн, что является почти четвертью прибыли платежеспособных банков за весь 2018 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального банка Украины.



Так, в январе 2019 года чистая прибыль платежеспособных банков достигла 5,426 млрд грн. По сравнению с показателем за декабрь прошлого года в размере 1,734 млрд грн, эта цифра больше почти на 213%. Всего за прошлый год прибыльность банковского сектора достигла 21,726 млрд грн.



Доходы платежеспособных банков в январе составили 20,180 млрд грн, расходы - 14,754 млрд грн, из которых отчисления в резервы - 1,759 млрд грн.

