Индия объявила об уничтожении пакистанского F-16 своим МиГ-21

Истребитель МиГ-21 ВВС Индии действительно сбил пакистанский F-16 в ходе воздушного боя над Кашмиром 27 февраля, заявил вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур. Об этом сообщает Hindustan Times.



По его словам, F-16 упал на части территории Джамму и Кашмира, контролирующейся Пакистаном.



В качестве доказательства применения в бою F-16, что Исламабад отрицает, индийские военные показали обломки ракеты AIM-120 AMRAAM, которой вооружены эти истребители. В Нью-Дели утверждают, что одной такой ракетой был сбит МиГ-21, а вторая промахнулась и упала на подконтрольной Индии территории в Джамму и Кашмире, передает NDTV. Капур также заявил, что пакистанский F-16 был обнаружен и идентифицирован при помощи радиолокации.



За эскалацией конфликта пристально наблюдают власти США, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента. Особое внимание Вашингтона может быть обусловлено тем, что Пакистан не вправе применять F-16, истребители американского производства, против другого государства. Таковы условия сделки по поставке Исламабаду этих самолетов, пояснил аналитик Рахул Беди (Rahul Bedi) из Janes Information Services.



В пресс-службе пакистанской армии эти сообщения пока не прокомментировали.

