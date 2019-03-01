Мужчина, убегая, бросил в полицейских гранату

Разыскиваемый злоумышленник, убегая, угрожал бросить гранату в полицейских, которые его преследовали. Об этом сообщил отдела коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.



"43-летний житель Киево-Святошинского района уклонялся от органов предварительного расследования и разыскивался полицией за совершение тяжкого преступления", - говорится в сообщении.



Так, двое оперативных работников Управления уголовного розыска полиции Киевской области выследили разыскиваемого мужчину в городе Боярка и начали его преследовать. Злоумышленник узнал правоохранителей и начал от них убегать в лесополосу.



На команды полицейских "Стой! Полиция!" он не реагировал. Тогда же полицейские заметили у него в руках предмет, похожий на гранату, которую беглец пытался бросить в них.



"Уже через несколько метров им (полицейським - ред.) удалось обезвредить вооруженного мужчину. Оперативники догнали, применили к нему меры физического принуждения, зажав его руку с боеприпасом, и одели наручники", - говорится в сообщении.



Гранату "РГН" с поврежденными номерами на корпусе и запале, обмотанную лепкой лентой, полицейские изъяли и направили на исследование.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Сейчас мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения. Меру пресечения мужчине выберет суд.

