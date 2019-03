СМИ раскрыли схемы нардепа Войцицкой

Народный депутат Украины из фракции «Самопоміч», секретарь парламентского Комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая занимается лоббированием «Энергоатома» в интересах российского бизнеса – пишет украинский партнер The Financial Times деловая газета «Капитал».



В расследовании сообщается, что народная избранница систематически требует для «Энергоатома» повышения тариф на отпуск электроэнергии, ссылаясь на хроническое недофинансирование атомного монополиста.



«Требует повысить для «Энергоатома» тариф на отпуск электроэнергии, поскольку «хронически недофинансируются статьи модернизации и повышения безопасности, продления срока службы, ремонтных работ и эксплуатационных затрат», и стыдливо умалчивает о продолжающихся в компании тендерных махинациях с участием фирм-«прокладок», приводящих к тому, что итоговые суммы тендеров оказывают существенно выше изначально заявляемых», — пишет издание.



Автор материала связывает активность Войцицкой в сфере атомной энергетики с бизнес-интересами ее супруга, работающего в компании Baker McKenzie — CIS, Ltd..



«Есть у «Энергоатома» и серьезный интерес в скорейшем запуске проекта «Энергетический Мост: Украина — ЕС», предусматривающего увеличение объемов поставок электроэнергии, производимой в Украине, в страны Евросоюза. На первом этапе осуществить это планируется за счет 2-го энергоблока Хмельницкой АЭС, в последующем — за счет достройки 3-го и 4-го энергоблоков станции. Заниматься строительством должна будет чешская компания Skoda JS a.s. Для реализации данного проекта создан консорциум, одним из участников которого является американская компания Westinghouse Electric — та самая, что поставляет ядерное топливо для украинских АЭС. Он имеет давнего партнера (в т.ч. по сопровождению и лоббированию различных проектов) в лице Baker McKenzie», — сообщает «Капитал».



Утверждается, что конечным выгодополучателем схемы Войцицкой является российский «Газпромбанк», находящийся под американскими санкциями из-за российской агрессии в Украине.



«Все бы ничего, вот только Skoda JS полностью принадлежит… российскому ОАО «Объединенные машиностроительные заводы», 85% которого, в свою очередь, владеет «Газпромбанк». В 2014 году попавший под американские санкции из-за российской агрессии в Украине. С 2016 года те же санкции применены и к Skoda JS. Получается, народный депутат Войцицкая активно лоббирует интересы страны-агрессора. Вот такой у нее патриотизм…», — резюмирует журналист.