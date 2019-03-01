Герои нашего времени

Полностью одобряю мужественный и даже местами героический поступок легендарной майданной троицы: Мустафа, Лещенко, Залищук. На пятый год пребывания в жестоком, возможно, даже анальном рабстве во фракции «Блока Петра Порошенко» они наконец-то нашли в себе силы порвать с проклятым политическим прошлым и вышли из состава фракции, громко хлопнув дверью. Аплодирую стоя! Вы представляете, сколько тому же Сыроже пришлось пережить? А Мустафе? Его же чеченцы избили возле Бессарабки именно как депутата Порошенко.



Не говоря уже о Залищук, которая прославилась во время боев под Дебальцево. Вся нация ждала, когда она с флагом голой бегать будет. К сожалению, какие-то этические причины в виде раннего целлюлита помешали Светлане выполнить свое железное обещание. Я не эксперт в этом. Все вопросы к Лещенко. Благо, кто-то с кем-то в этой троице состоял в узах гражданского брака. Дело запутанное, поскольку мы стремительно приближаемся к натовским стандартам и не все так очевидно, как кажется на первый взгляд.



За пять лет (почти) троица пережила ужасные «тортуры». Начнем с того, что их обманом всунули в избирательный список «Блока Петра Порошенко». Они же сопротивлялись, плакали, звонили по телефону в Вашингтон. Все время попадали на Розалию Францевну, которая посылала их на х…й, ссылаясь на разницу во времени. Короче, засунули. Принуждали брать деньги в конвертах, которые вызывали у честных антикоррупционеров приступы жестокой аллергии. Особенно пострадал Мустафа, которого назначили вместе с грузинами главным по реформированию МВД. Да все они фактически стали жертвами режима. Тот же Лещенко ишачил как жывотное, копил деньги на скромную хату в центре столицы. Опять же, студию ему надо было для своей новой пассии оборудовать. Бедолага буквально пошел по бабам с протянутой рукой.



Ни один член БПП не вошел в бедственное положение Сырожи. Только Алена Притула поняла, дала денег и простила. С тех пор ее постоянно таскают на допросы в налоговую. Интересуются, откуда у скромной женщины миллионы и как она может объяснить этот удивительный феномен. Хорошо еще, что наш Конституционный суд отменил позорную статью о незаконном обогащении. Мы еще на шаг стали ближе к ЕС, хотя там кричат как резанные св… сорри, жывотные и требуют вернуть все взад

Время для бегства из рабства в «БПП» было выбрано с умом. В разгар президентской кампании никто не будет собирать партийный съезд, чтобы отобрать у революционеров мандаты. Потом будет второй тур, массовые «заворушення» по результатам выборов, июнь. А в июле уже парламентские каникулы до осени. А осенью начинается парламентская избирательная кампания

Ни один член БПП не вошел в бедственное положение Сырожи. Только Алена Притула поняла, дала денег и простила. С тех пор ее постоянно таскают на допросы в налоговую. Интересуются, откуда у скромной женщины миллионы и как она может объяснить этот удивительный феномен. Хорошо еще, что наш Конституционный суд отменил позорную статью о незаконном обогащении. Мы еще на шаг стали ближе к ЕС, хотя там кричат как резанные св… сорри, жывотные и требуют вернуть все взад.Залищук тоже накопила тяжелым трудом несколько небольших миллионов и только-только стала делать приличный ремонт в своей новой хате (надо было джакузи на второй этаж затащить), как бац! Фигурант скандала. Знаете, что особо возмущает? Позиция остальной части фракции «БПП». Вместо того, чтобы протянуть руку помощи страдальцам, утешить их в ходе появления новых, совершенно эпических проколов, они публично злорадствовали. Называли Мустафу «афганским ишаком» и другими прозвищами, которые я не могу привести из-за стопроцентного нарушения норм сообщества. Только намекну, что речь идет о расизме в худших его проявлениях. Сережу троллили на основе гомофобии. Он же брался за любые гранты руками, поскольку надо было кормить семью в лице диджейки. Очень, знаете ли, прожорливая особа оказалась. Поэтому Лещенко лично возглавлял все гей-парады, которые проводились в столице. Очень опасное и неблагодарное занятие, сопряженное с риском получить в табло. Однако Сергей сознательно шел на риски, поскольку у него активная жизненная позиция. Ну так его друзья говорят.Вы поняли, что трое достойных активистов, волонтеров и оптимистов очень вовремя решили сказать решительное нет деспотизму фракционного руководства. Светлана Залищук доверчиво призналась, что «последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал скандал с контрабандой в оборонке». Я ее полностью понимаю, поддерживаю и местами даже сочувствую. Действительно, кошмар. Новый год гаранта на Мальдивах, панамские оффшоры и «слепой траст» не смогли переполнить чашу терпения еврооптимистов. А вот контрабандисты в момент ее переполнили. На самом деле пацаны (самому старшему из фигурантов скандала с российскими запчастями для украинской бронетехники исполнилось 26 лет) являлись настоящими патриотами нации. Это я от «экспертов» узнал.Страшная ситуация сложилась: только в РФ есть запчасти. Группа мужественных разведчиков-добровольцев, подвергая себя опасности, взялась решить проблему. Они ежесекундно рисковали жизнью, могли отравиться несвежим коксом, нарваться на засаду ФСБ в ночном клубе, однако упрямо шли к намеченной цели. И сам генпрокурор заявил, что в этом деле надо творчески применять статью о воровстве и контрабанде. Время ведь военное. Запчасти нужны. А герои-контрабандисты служили на благо родины. Да, умножали прайс на четыре. Так ведь условия работы какие чудовищные! Прямо как у троицы квартирооптимистов в «БПП». Говорят, коллеги по фракции даже плевали им в кофе. Кошмар!Время для бегства из рабства в «БПП» было выбрано с умом. В разгар президентской кампании никто не будет собирать партийный съезд, чтобы отобрать у революционеров мандаты. Потом будет второй тур, массовые «заворушення» по результатам выборов, июнь. А в июле уже парламентские каникулы до осени. А осенью начинается парламентская избирательная кампания. Однако о деньгах надо думать уже сейчас. Это отличительная черта нашей троицы. Еще не просохли чернила под заявлением Лещенко о выходе из «БПП», как его дражайшая половина устроила пилораму: где деньги, на что мы будем жить и как можно ехать в Ибицу в этих устаревших кросах «баленсиага» ценой в 800 евро? Серега поделился опасениями с Мустафой, и тот развил бурную деятельность. Была образована могучая политическая платформа «Действуй с нами!». Во главе с Найемом. Программу деятельности, стратегию действий представлять не стали. Зачем? Главный вопрос – сбор денег. Мустафа поделился кое-какими соображениями на этот счет. Акционеры «платформы» решили не заморачиваться с нищебродами, зарабатывающими несколько тысяч гривен и готовыми пожертвовать десять-двадцать гривен. Что с этих голодранцев взять? Решили делать ставку «на малый и средний бизнес». С каждого по десятке баксов. Совсем другой уровень! У каждого акционера «платформы» будет прозрачный «электронный кабинет», в котором жена Лещенко будет следить за суммами сборов. Это демократично. Стричь лохов троица решила уже сейчас, не дожидаясь лишения мандатов. Очень предусмотрительно и дальновидно. У ребят большое будущее.