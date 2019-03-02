Турция и США продолжают переговоры по ЗРК Patriot

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и США ведут переговоры по вопросу о закупке Анкарой зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщила газета Daily Sabah.



"Американцы заявили, что могут продать Patriot, и наши делегации ведут переговоры", − отметил Чавушоглу.



По его словам, недавно Анкара наконец получила положительный ответ из Вашингтона на свой запрос о покупке ЗРК, направленный около двух лет назад.



Чавушоглу добавил, что если переговоры с США не принесут успеха, тогда Турция рассмотрит другие варианты.

Ранее глава МИД Турции подтвердил, что сделка с Россией по ЗРК С-400 завершена и комплексы будут поставлены осенью этого года.

