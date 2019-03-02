Джонни Депп подал в суд на экс-супругу

Актер Джонни Депп подал иск о клевете к своей бывшей жене, актрисе Эмберд Херд, которая обвиняла его в домашнем насилии. Он требует у нее 50 миллионов долларов, пишет Deadline.



Обвинения в адрес Деппа, как утверждается в иске, были выдуманы с целью создать Херд позитивный имидж и помочь ее карьере, в то время как актриса — «не жертва домашнего насилия, а исполнитель».



Депп также считает, что недавняя колонка Херд про домашнее насилие в The Washington Post навредила его карьере: вскоре после ее публикации стало известно, что он не будет участвовать в новых сериях «Пиратов Карибского моря».



Представитель актрисы заявил, что иск — очередная попытка Деппа заставить свою бывшую жену замолчать.



Джонни Депп и Эмберд Херд встречались с 2012 года и поженились в 2015-м. Год спустя Херд подала на развод, обвинив мужа в физическом и психологическом насилии. В рамках соглашения Депп выплатил ей семь миллионов долларов.

