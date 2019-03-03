Итальянская мебель и сантехника: Devon&Devon, Nicolazzi, Lineatre

Обустройство современной уборной не ограничивается использованием унитаза, раковины и ванны стандартных размеров и форм. Владельцы домов и квартир предпочитают выполнять дизайнерский ремонт, устанавливать эксклюзивные сантехнические приборы и мебель. Найти такую продукцию можно в коллекциях именитых итальянских производителей Devon&Devon, Nicolazzi, Lineatre. Эти компании завоевали признание профессионалов и потребителей по всему миру, а компания ПроСтудио готова выполнить посавку любого элемента по цене завода: https://www.italianskaia-mebel.ru/i_10702.htm

Универсальные решения от Devon&Devon

В линейках компании есть практичные душевые кабины, зеркала, заключенные в позолоченные рамы, мраморные туалетные столики, роскошные модели ванн с ножками, имитирующими львиные лапы. Вся продукция отличается безупречным качеством, что обеспечивает применение прогрессивных материалов и проверенных технологий производства.

Devon&Devon имеет продолжительную историю, начавшуюся в 1945 году. Она является правопреемницей и продолжателем другого известного бренда – «Джулио Тонини». Под именем последнего выпускались сантехнические приборы. В 60-е годы появился новый цех по производству напольных покрытий, керамических облицовочных материалов. На протяжении последующих лет разработчики и дизайнеры компании создали много коллекций сантехники разных стилей.

Все изделия, представленные производителем, имеют общие характеристики:

стильный и эргономичный дизайн;

безупречное качество исполнения, достигаемое благодаря использованию фаянсовой керамики, закаленного стекла, композитов, нержавеющей стали, металлических сплавов;

разнообразие типоразмеров, форм, оттенков в каждой коллекции.



Итальянская современная сантехника Devon&Devon имеет длительную гарантию и продается в фирменных салонах бренда в нескольких мировых центрах – в Москве, Париже, Риме и Милане, Стамбуле и Вене, Флоренции и Ницце. Она обладает узнаваемой изюминкой – сдержанной роскошью. В каждом предмете округлые плавные линии сочетаются с классическими формами. Здесь отсутствуют лишние детали декора, что делает изделия совместимыми с разными стилями, в число которых входят модерн, барокко, хай-тек и другие.

Nicolazzi – эталон качества смесителей

Торговая марка широко известна своими аксессуарами для кабин, раковин и т.д. На протяжении полувека ее изделия считаются эталонными. История бренда берет начало с 1960 года. В то время в небольшой деревне у озера Orta популярная гранитная мастерская начала выпускать первые смесители, руководствуясь накопленным многолетним опытом, фундаментальными исследованиями, высокими технологическими стандартами. Сегодня товары фабрики соответствуют международным требованиям по ISO 9000.

Изготавливаются все приборы торговой марки из сплава латуни. В линейках есть решения, имитирующие серебро, бронзу золото. В конструкции смесителей предусмотрены керамические картриджи, отличающиеся повышенной надежностью и стойкостью к износу. Модельный ряд включает в себя смесители для биде, душа, ванны, раковины. Они имеют вентильные или рычажные элементы управления. Существуют и комплексные варианты со шлангом и душевым изливом. Их общие преимущества – это:

длительный ресурс при интенсивной эксплуатации;

способность противостоять химическим соединениям, органическим кислотам, жесткой воде и прочим вредным негативным факторами;

удобство управления и приятные тактильные качества;

экономичный расход воды и простота ухода;

оригинальный дизайн, позволяющий преобразить любое помещение, придать ему завершенность;

огромное количество вариаций по цвету исполнения (более 10 оттенков).

Lineatre – роскошные образцы сантехники и мебели для ванной

Производственное предприятие открыто Фернандо Берти. Стартом его истории является 1983 год. Первыми на фабрике изготовлялись предметы мебели при использовании красного дерева и других ценных пород. В последующие годы гамма продукции компании активно расширялась. Эксперты начали использовать новые материалы, внедрять инновационные технологии, гарантирующие надежность и многофункциональность эксплуатации. Потребителям доступны как комплексные решения, так и отдельные продукты, такие как тумба, столик, комод.

Разработчики во всех своих начинаниях используют неподражаемый классический стиль, для которого характерны:

дорогие материалы изготовления (дерево, кожа, керамика, мрамор, дамасский шелк, акрил, латунь и другие);

изысканные традиционные и оригинальные формы;

эффектный декор, в том числе настенное бра с абажурами, держатели для полотенец со стразами, зеркало, украшенное виртуозной резьбой.

Помимо мебели, в ассортименте Lineatre можно найти высококачественную сантехнику. Особого внимания заслуживают акриловые ванны-чаши с изогнутой формой, обшитые натуральной кожей или древесиной традиционной расцветки или с покрытием, имитирующим золото, серебро, бронзу. Продаются они с красивыми пологами с каймой и кистями, придающими интерьерам завершенность и благородство.

Есть в линейках раковины, дополненные корпусами на резных ножках или встроенные в комоды. Тумбы обязательно оснащаются мраморными столешницами. Многочисленные ящички и полочки, имеющиеся в их конструкции, обеспечивают удобство и комфорт хранения разнообразных гигиенических принадлежностей – от средств повседневного ухода, косметики, бытовой химии до комплектов полотенец и нижнего белья.

Lineatre проектирует и производит домашние сауны и хамамы. Боксы имеют компактные габариты и самонесущую конструкцию, созданную из трубчатого алюминия, теплоизоляционных панелей. Внутри установлены предметы из решетчатого материала. Для управления режимами смонтированы экран, электронная панель. Температурные режимы задаются при помощи печки и камней. Предусмотрены и дополнительные опции – тревожная кнопка, встроенный аудио-проигрыватель и прочее.

Италия – страна богатая на фабрики и мануфактуры, выпускающие лучшее оснащение для современной комнаты гигиены. Практически у каждого изготовителя в каталогах есть разнообразные товары, отличающиеся единым стилевым оформлением, цветовой гаммой. Это позволяет проектировать тщательно продуманные интерьеры, полностью соответствующие вкусам, требованиям, предпочтениям наиболее взыскательных покупателей, ценящих высокое качество, гармонию, роскошь, комфорт и удобство даже в мелочах.

Нужен нестандартный унитаз с низким бачком, настоящая домашняя парная или готовый комплект мебели и сантехнического оснащения? Нужно обратиться к официальному представителю брендовой итальянской продукции для санузлов. Важно убедиться в подлинности изделий, проверив сертификат и гарантию. Срок последней должен составлять как минимум 5 лет. При выборе экземпляров нужно учитывать особенности ремонта, бюджет покупки, площадь помещения, высоту потолков, качество освещения и другие детали. Все предметы должны перекликаться между собой либо цветом, либо обликом, либо фактурой.

Источник: ПроСтудио