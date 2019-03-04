Женский день: быть или не быть?

Не знаю, что делать с 8 марта… Вы же понимаете, что военная группировка РФ, сосредоточенная возле рубежей нашей безвизовой Батькивщины, может в любой момент вдарить. Согласен, отмазка так себе. Но вы поставьте себя на место любого кандидата в президенты. Кто у нас любой? Петр Алексеевич. Он же один. Значит, любой. То есть очень люб миллионам избирателей, которые рвутся на встречу с ним. Что из этого обычно получается, вы все знаете. Тот самый вопрос. Однако у него же тоже есть разнополые избиратели. Боюсь показаться негендерным, но часть тех, кто #твердозапетра, посещает объект с буквой «Мэ», а другая, что характерно, «Жэ».



Вот с этими что прикажете делать? Поскольку мы идем своим путем, то поздравлять женщин с праздником весны как минимум не соответствует четкому курсу Украины в НАТО. Это, повторюсь, минимум. А максимум тянет от пяти до десяти, поскольку налицо угроза национальной безопасности. Празднуешь восьмое марта? Значит, хочешь дешевой колбасы по 2.20, ностальгируешь по СССР и стремишься прямо в Сибирь. Только там дешевая колбаса, газ и все остальное. Логика железная. Если спросить экспертов по гендерному неравенству, ту же Ирину Геращенко, получим истерику примерно минут на пятнадцать. Обычно вице-спикерша вспоминает свое трансгендерное детство, когда она играла в маленького Бандеру с мальчиками, строила схрон в подвале и шепотом пела гимн Украины в современной редакции. Какой, в ж…пу, женский день?!



Опять же Тимошенко. Она как бы девочка. То есть женщина. Возможно, это одно и то же. Если главком поздравит всех с 8 марта, то, получается, он и Юлию Владимировну как бы возвысит?



Если сложить рейтинги Гриценко, Садового и Гнапа, абсолютно не понятно, кто куда перетекает. Андрей из Львова говорит, что прибавил «настоящему полковнику» десять процентов. При собственном рейтинге в три. Сколько Анатолию прибавил Гнап, не знает никто, поскольку его рейтинг даже опытные социологи не сумели нащупать. Там есть такая мертвая зона…

Считаю вопрос снятия кандидатов в чью либо пользу закрытым. И знаете, что особо раздражает? Ни один гад не снялся в пользу Петра Алексеевича. Ему бы было, наверное, приятно. А так приходится думать над празднованием явно советского праздника. С одной стороны, поздравлять нельзя, поскольку мы идем своим путем. С другой стороны, проклятые традиции тоталитарного прошлого сильны и живучи

У него же рейтинг пробивает дно неба, а лидер «Батькивщины» вообще ничем похвастаться не может. С точки зрения политтехнологий и концепции гендерного равенства подобный жест совершенно недопустим. Эффект перетекания электората.Хотя лично я сомневаюсь в наличии перетекания. Немного отвлекусь в сторону и поясню. Смотрите, какая картина: в первые дни весны начался массовый падеж кандидатов в пользу экс-министра обороны Гриценко. Садовой снялся в его пользу, потом Гнапа обязали отречься от баллотирования прямо на партийном съезде. Но с Гнапом там другая история. Он тупо сп…л десятку евро у коллег по медиа-дому. Коллеги четыре года копили обиду, а потом предъявили претензии. Вроде деньги он вернул, однако осадочек у всех остался, поэтому кандидату предложили отдать рейтинг Гриценко. Если сложить рейтинги Гриценко, Садового и Гнапа, абсолютно не понятно, кто куда перетекает. Андрей из Львова говорит, что прибавил «настоящему полковнику» десять процентов. При собственном рейтинге в три. Сколько Анатолию прибавил Гнап, не знает никто, поскольку его рейтинг даже опытные социологи не сумели нащупать. Там есть такая мертвая зона… Арсений, Безсмертный, другие «лидеры общественного мнения». Думаю, надо исходить из того, что рейтинг – не триппер и половым, то есть политическим путем не передается.В этой связи вспоминаю ту же Тимошенко. Как-то раз она решила сделать Александра Турчинова, на то время своего верного соратника, мэром Киева. Юлия Владимировна была премьершей, очень популярной среди отдельных категорий избирателей, считавших ее на диво сексапильной. Но не суть. Водила, значит, она Турчинова за ручку по всем городским тусовкам, топила за него на митингах и очень рекомендовала жителям столицы избрать его своим главой. Однако уже тогда было понятно, что киевляне склонны выбирать лишь лиц с разнообразными задержками в развитии. Не сумела Кыцюндер передать свой рейтинг Турчинову.Поэтому считаю вопрос снятия кандидатов в чью либо пользу закрытым. И знаете, что особо раздражает? Ни один гад не снялся в пользу Петра Алексеевича. Ему бы было, наверное, приятно. А так приходится думать над празднованием явно советского праздника. С одной стороны, поздравлять нельзя, поскольку мы идем своим путем. С другой стороны, проклятые традиции тоталитарного прошлого сильны и живучи. С третьей – Зеленский, с...ка, точно поздравит. Опять будет снимать свою рекламу на телефон, косить под «ю-тюбера». Очень раздражает. Смотришь рекламный блок – слезы наворачиваются. Идет армия, маршируют попы и говорят решительное нет агрессии Кремля. Мощно, патриотично, грандиозно. А затем этот клоун с телефона начинает троллить лидера. Знаете, чем все заканчивается? Различными провокациями на встречах лидера с обожающим его населением. Иногда одна паршивая овца может испортить целую бочку отличного зернового спирта. Не зря 27 представителей украинской творческой интеллигенции призвали нацию не голосовать за Зеленского. Знаете, необходимо срочно составить полный каталог украинской интеллигенции, а то встречаются личности, о существовании которых вообще никто не подозревает. Необходим государственный подход к делу. Ну там окольцевать, выдать справку, фото сделать. Одно анфас, а другое, наоборот, в профиль. И посчитать, сколько всего представителей интеллигенции. 27 – это все или одного не хватает? Тогда, конечно же, можно прислушиваться к их мнению. Тем более что социологи совсем потеряли края и публикуют рейтинги, далекие от реальности. Сегодня буквально почитал опус агентства «Рейтинг». У Зеленского якобы 25 процентов, а у лидера с Тимошенко по 16. С хвостиком. Это вранье и провокация Кремля. Гибридная агрессия. Откуда у Гриценко семь процентов? Ему один Садовой десятку должен был слить. Видимо, моя версия о триппере косвенно подтверждается. Хотя никто этим фальшивым рейтингам не верит. Поэтому Петру Алексеевичу четко надо определиться с женским праздником. Это ему и продавцам тюльпанов здорово поможет.