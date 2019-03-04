G7 и Всемирный банк о решении КС: это крупное поражение в борьбе с коррупцией

Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) является значительным поражением Украины в борьбе с коррупцией, подчеркивается в заявлении G7 и Всемирного банка.



"Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе - это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который вскоре должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решения по значительному количеству дел о незаконном обогащении. Это также повлияло на способность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти", - говорится в заявлении послов, размещенном на официальной странице в Твиттере в понедельник.



Кроме того, G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать свои усилия по обеспечению эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов.



В частности, призывают к восстановлению уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ЕСПЧ, а также "найти способ продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением".



Как сообщалось, КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст. 368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.



Изменения в ст. 368-2 УК о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект №1660-д украинский парламент принял в целом в феврале 2015 года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.



28 февраля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110).



Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.



В "Центре противодействия коррупции" уже заявили, что данный законопроект П.Порошенко содержит формулировку, которая делает невозможным привлечение чиновников к ответственности за приобретение имущества за необоснованные доходы.



"Для привлечения чиновников к ответственности за необоснованные состояние следствию нужно будет доказывать, что такой чиновник не получал взятки или не злоупотреблял властью или служебным положением. Проще говоря, прокурор будет обязан представить отдельные доказательства, подтверждающие невиновность чиновника в двух преступлениях (злоупотребление и взятки), а уже потом речь может идти о незаконном обогащении", - поясняют в антикоррупционной общественной организации.

