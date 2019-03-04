Премьер Испании подписал указ о роспуске парламента и проведении выборов

Премьер-министр Испании Педро Санчес подписал указ о роспуске парламента страны и о проведении досрочных всеобщих выборов 28 апреля, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.



Указ, как ожидается, позже в понедельник подпишет король Испании Филипп VI, а во вторник его опубликуют в официальном печатном издании страны.



Правительство П.Санчеса проработало восемь месяцев, что стало рекордно коротким сроком в современной истории Испании. Следующие выборы в испанский парламент должны были состояться в 2020 году.



Опросы, сообщало ранее агентство Associated Press, не выявляют явного лидера на выборах. Так, Испанская социалистическая рабочая партия П.Санчеса, как ожидается, станет лидером по числу голосов. В то же время, ее два основных конкурента - Народная партия и "Граждане" могут сформировать коалицию. В результате, партии П.Санчеса вряд ли удастся сформировать новое правительство даже в составе коалиции с партией "Подемос", и ей понадобится третий союзник, отмечает агентство.



О том, что досрочные выборы стали практически неизбежными, стало ясно, когда в среду парламент Испании отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством.



191 из 350 депутатов испанского парламента проголосовали против плана, предусматривающего расходы бюджета в размере 473 млрд евро в текущем году.



Социалистическая рабочая партия испанского премьера, в частности, не получила поддержки каталонских партий, на которую рассчитывала ранее. Переговоры с представителями Каталонии в испанском парламенте провалились перед стартовавшим ранее на этой неделе судом по делу 12 лидеров каталонского движения за независимость, которые обвиняются в подготовке и проведении нелегитимного референдума об отделении от Испании и одностороннем провозглашении независимости в 2017 году.

