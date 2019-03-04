На МКС сработал сигнал тревоги из-за корабля SpaceX

При стыковке корабля Crew Dragon компании SpaceX с МКС на российском сегменте станции прозвучал сигнал тревоги.



Изначально предполагалось, что произошла поломка системы генерации кислорода «Электрон-ВМ», находящейся в модуле «Звезда». Однако позднее выяснилось, что это было ложное срабатывание. Сирена могла прозвучать из-за изменения конфигурации станции после стыковки.



«Роскосмос» поздравил НАСА с успешной операцией. «Госкорпорация приветствует развитие взаимоотношений в области освоения космоса и выражает уверенность, что сотрудничество будет развиваться», — говорится в сообщении организации в Twitter.



Стыковка корабля со станцией произошла в воскресенье, 3 марта. Crew Dragon доставил на МКС продукты питания и научное оборудование. В составе МКС корабль пробудет пять дней, а затем сойдет с орбиты и приводнится в Атлантическом океане, оттуда его заберет спасательное судно.

