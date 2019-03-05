У Гройсмана заявили, что суд отменил устаревшее "газовое постановление"

Окружной админсуд отменил постановление Кабмина с ценами на газ для населения, которое ранее уже утратило силу, но Кабмин все равно обжалует это решение. Об этом написал пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук на своей странице в Facebook.



"Решением, о котором идет речь, отменено постановление, которое утратило силу. Обжалованное постановление Кабинета министров Украины от 27 апреля 2016 года №315 утратило силу согласно постановлению Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года №867 "Об утверждении положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", - написал Рябчук.



В то же время, добавил он, несмотря на это, правительство будет подавать апелляцию и обжалует это решение в установленном порядке.



Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.

