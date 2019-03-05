Вышел новый трейлер "Хеллбоя" с Милой Йовович

Компания Lionsgate опубликовала новый трейлер предстоящего фэнтезийного супергеройского фильма "Хеллбой". Главную роль в ленте исполняет Дэвид Харбор, известный по "Отряду самоубийц" и "Очень странным делам". Также снимается в ней Мила Йовович.



По сюжету фильма Хеллбой отправляется в Англию, где он должен одолеть средневековую ведьму - Кровавую королеву Нимуэ, супругу Мерелина. Однако это противостояние может спровоцировать падение мира. Этого Хеллбой отчаянно пытается избежать.



Режиссером ленты выступил Нил Маршал. Выход фильма на широкий экран ожидается 12 апреля 2019 года.







