Свежие помидоры и домашние соусы полезны для печени

Они снижают риск развития жировой болезни печени, воспалений и рака, передает "Российская газета" со ссылкой на открытие Университета Тафтса. Томаты богаты антиоксидантом - ликопином. Это соединение способствует восстановлению сосудов, поврежденных из-за разных недугов.



Был проведен эксперимент: грызунам давали порошок, содержащий ликопин. При этом им создавали условия, способствующие развитию хронических заболеваний печени. Оказалось, порошок с ликопином снижал риск жировой болезни печени, рака печени, делал микрофлору более разнообразной, предотвращая рост бактерий, связанных с различными воспалениями.



Примечательно: томатный порошок из цельных помидоров был эффективнее чистого ликопина. Судя по всему, здесь роль играли и побочные компоненты - витамины Е, С, фолат, минеральные вещества, фенольные соединения и клетчатка, входящие в состав томатов. Кстати, ликопин также можно найти в гуаве, арбузе, грейпфруте, папайе и сладком красном перце, правда, в меньшей концентрацией, чем в томатах.

