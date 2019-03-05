В НБУ рассказали, какие специалисты наиболее востребованы в Украине

По состоянию на начало февраля 2019 года дольше всего продолжался поиск специалистов на вакансии машинистов горного оборудования, официантов, поваров, врачей и сборщиков. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за февраль.



В НБУ отметили, что в январе 2019 года несколько замедлились как рост количества вакансий, зарегистрированных в ГСЗУ, так и рост числа работодателей, которые сотрудничали с ГСЗУ (соответственно до 13,4% г/г и 8,9% г/г).



Это свидетельствует об определенном насыщении спроса на труд, в том числе под влиянием сдержанных результатов в отдельных видах деятельности.



"Рост количества вакансий замедлился в промышленности, хотя в отдельных видах деятельности он оставался высоким - в здравоохранении, образовании и сельском хозяйстве. По состоянию на начало февраля дольше всего продолжался поиск кандидатов на заполнение вакансий машинистов горного оборудования, официантов, поваров, врачей и сборщиков", - заявили в Нацбанке.



Это, как отметили в НБУ, в частности, может быть связано с сохранением давления со стороны трудовой миграции.



Рост номинальной заработной платы в январе, как указано, ожидаемо замедлился (до 19,6% г/г), однако в реальном выражении темпы роста (9,5% г/г) остались практически на уровне предыдущего месяца на фоне замедления инфляции.

