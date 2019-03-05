Лукашенко: Россия сама бросает Белоруссию в объятия Запада

Белоруссия вынуждена развивать сотрудничество с Западом в условиях ограничений, вводимых со стороны Российской Федерации. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во вторник на совещании по вопросам сотрудничества с европейскими организациями и участия в интеграционных структурах.



По словам белорусского лидера, это сотрудничество порой вызвает истерику и "некую аллергию" у России. "Спрашивается, чего вы истерите?" - заявил Лукашенко, добавив, что белорусскую продукцию не пускают на рынок, обзывают "нахлебниками", давят, где только можно, выталкивают. "Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?" - спрашивает он. Его слова приводит агентство БелТА.



Президент отметил, что если перед государством закрывают двери, то оно ищет еще одну для нормального существования.



При этом он призвал российских партнеров не упрекать Белоруссию в том, что она якобы "куда-то повернулась". Лукашенко заявил, что Минску поворачиваться никуда не надо. "Мы в такой ситуации, - продолжил он, - что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий - в центре Европы".



По словам президента Белоруссии, "зачем искать счастье за тридевять земель", если с Россией были бы "нормальные экономические отношения". Он подчеркнул, что речь идет о договоренностях свободно торговать, перемещать товары, получать услуги.

