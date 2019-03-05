У детей из «Круче всех» – сплошная «Пятница»!

Совсем скоро зрители «Интера» станут свидетелями настоящих чудес, которые продемонстрируют на сцене талант-шоу «Круче всех» умные и одаренные дети! Уже в эту субботу, 9 марта, в 20:30 стартует четвертый сезон проекта. В преддверии премьеры в эфир радио «Пятница» возвращается рубрика «Чудо-дети с Андреем Доманским».



«Меня радует тот факт, что количество талантливых детей с каждым годом растет, – говорит ведущий проекта «Круче всех» на «Интере» и рубрики «Чудо-дети» на радио «Пятница» Андрей Доманский. – Более того, участники предыдущих сезонов нашего талант-шоу не останавливаются, они достигают новых успехов, осваивают новые хобби и снова приходят к нам в студию. Таких мы любя называем – «наши второгодники». Они - одни из самых успешных, самых ярких звездочек программы».



Андрей, как опытный отец и бессменный ведущий детского талант-шоу, который лично испытал все прелести и трудности различных детских увлечений на себе, в новых выпусках рубрики «Чудо-дети» расскажет о юных дарованиях, которые впечатлили его и всю страну в прошлом сезоне талант-шоу. Например, знаете ли вы, что 11-летний Никита Бычков и 8-летняя Катя Бускандзе из Харькова перед выходом на сцену «Круче всех» покорили зрителей американского талант-шоу и прославились на весь мир? Они не только самые юные воздушные гимнасты Украины, но и мировые знаменитости. Видео их выступления в соцсетях уже набрало 37 млн просмотров! Или что в Украине живет единственный ребенок, который получил диплом итальянского кулинарного института IFSE? Это 13-летний Данила Кива. Его долго не хотели брать на учебу, говорили, что мальчик слишком мал, но Данила добился своего. Когда маститые преподаватели увидели, как виртуозно парень обращается со спаржей, и услышали, какими знаниями о кулинарии он обладает, то перестали делать скидку на возраст и общались с ним на равных!



«Современные чудо-дети – это не только талант, но и характер, – говорит продюсер радио «Пятница» Анна Свиридова. – Когда мы, взрослые, узнаем о том, каких успехов они достигают в свои 4, 5, 6 лет, – это поражает. И вдохновляет! И даже заставляет пересмотреть свою жизнь!»



Слушайте новые выпуски рубрики «Чудо-дети с Андреем Доманским» на радио «Пятница» в 7:30 и 13:30, каждый день, кроме воскресенья. И смотрите новый сезон талант-шоу «Круче всех» – с 9 марта каждую субботу в 20:30 на «Интере».

