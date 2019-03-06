В большинстве областей Украины в ближайшие сутки немного похолодает

В Украине в ближайшие сутки 6 марта ожидается рост атмосферного давления, прекращение осадков, ослабление ветра и перемещение более прохладного воздуха с северо-запада Европы, поэтому в большинстве областей температура немножко снизится, сообщает Укргидрометцентр. Существенных осадков не ожидается, лишь ночью в Карпатском регионе прогнозируется небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.



Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла, на юге страны, а также в Днепропетровской, Донецкой областях и на Закарпатье 10-14° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла.



В Киеве 6 марта без существенных осадков. Ветер преимущественно западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 марта самая высокая температура днем была 17,4° в 1995 году, самая низкая ночью -16,7° в 1964 году.



В Украине 7 марта без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, 7-12 м/с, в западных областях и днем и в северных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температуре ночью 1-7° мороза, в Черниговской и Сумской областях 5-10° мороза; днем на Левобережье 1-6° тепла, на остальной территории 5-10°, на западе 11-16° тепла.



В Киеве 7 марта без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 7-9° тепла.

