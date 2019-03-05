НАБУ открыло еще одно дело по схемам в оборонке

Национальное антикоррупционное бюро после выпуска новой серии расследования Лжурналистов по схемам в оборонном комплексе открыло еще одно дело по квалификации ч.5 ст.191 УК Украины. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.



"Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей государственной компании Укрспецэкспорт, при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники", - говорится в сообщении.



В НАБУ также заявили, что приведенные факты и переписки между фигурантами обнародованных трех частей расследования журналистов ГПУ в НАБУ никогда не передавала.



Отметим, после выхода первых частей расследования, НАБУ начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.



Сами журналисты заявили, что правоохранители не обращались к ним по поводу материалов расследования.



Как сообщалось, накануне НАБУ задержало бывшего директора Укрспецэкспорта и еще четверых чиновников по подозрению в растрате 55 миллионов гривен.



Главные фигуранты дела - Олег и Игорь Гладковские вместе с соратниками - на свободе.

