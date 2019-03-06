Тимошенко в случае победы на выборах хочет разобраться с хищениями в ВПК

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в случае победы на выборах пообещала привлечь к ответственности виновных в хищениях в оборонной отрасли, сообщается на сайте ее партии во вторник.



Ранее парламент Украины поручил следственной комиссии провести расследование по материалам СМИ о хищениях в армии и якобы причастности к этому окружения президента Петра Порошенко.



"Не менее важными для победы является наведение порядка в государстве и пресечение коррупции и мародерства в тылу... Остановить "бизнес на крови" и привлечь к ответственности всех виновных в хищении народных денег, собранных для армии - с этого должна начать новая власть", - заявила во вторник в ходе поездки в Хмельницкую область Тимошенко, слова которой приводит пресс-служба ее партии.



Также, по ее словам, война является самым большим препятствием для движения страны вперед. Тимошенко подчеркнула, Украине нужна сильная контрактная армия, присоединение к системе коллективной безопасности НАТО и новый переговорный процесс в формате "Будапешт плюс", в который должны быть вовлечены страны-гаранты - США, Великобритания, а также Франция, Китай, Германия и ЕС.



В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Это произошло после того, как команда журналистских расследований Bihus.info обнародовала материал, в которой раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой якобы причастны должностные лица, приближенные к Порошенко. Кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Порошенко. Однако в Раде аннулировали бланки для сбора подписей в поддержку этой процедуры.



В журналистском расследовании говорится, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" не менее 250 миллионов гривен (более 9,2 миллиона долларов по текущему курсу).



В материалах еще одного журналистского расследования говорится, что Игорь Гладковский с партнером поставили предприятиям "Укроборонпрома" высотомеры российского производства для казахских военно-транспортных самолетов АН-26 по цене, завышенной в пять раз. При этом Олег Гладковский и глава "Укроборонпрома" Букин получили денежные "откаты" за эту схему.

