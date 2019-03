Дело пахнет саботажем: почему наш бизнес тормозит евроинтеграцию?

На прошлой неделе парламент «прокатил» законопроект, смысл которого – в переходе на европейские стандарты качества. Кабмин возмутился. Пресса не заметила. А бизнес, судя по всему, просек тему. И в сказки о том, что это «промышленный безвиз» для экспорта в Европу, не верит. Правильно делает. На самом деле речь идет о том, что не соответствующие евростандартам товары, которых у нас 90%, запретят к использованию в Украине. Будь то лифты или хлеб...

28 февраля Верховная Рада не поддержала проект закона №6235, принятие которого является условием ЕС для начала официальной процедуры оценки готовности Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, сокращенно ACAA).



Кабмин уверял, что это соглашение позволит отечественным экспортерам маркировать свою продукцию знаком СЕ и свободно продавать ее на рынке Евросоюза. И что получать необходимые сертификаты можно будет в Украине, а не ехать за ними в ЕС – в их лаборатории и к их чиновникам.



За столь привлекательную, на первый взгляд, инициативу проголосовали только 173 народных депутатов, чем вызвали истерику у вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.



В своем Facebook она разразилась виртуальными воплями о том, что “люди, які зовсім нещодавно під час голосування за зміни до Конституції намагались видати себе суспільству за євроінтеграторів, щойно вкотре продемонстрували, що виконання Угоди про асоціацію для них така ж порожня обіцянка, як і решта лицемірних гасел...”.



И добавила, что “ця угода не потрібна ділкам, які звикли десятиліттями заробляти в каламутній воді українських реалій і делегували декого в будівлю під куполом захищати свої інтереси, гальмуючи розвиток країни на роки”.



Короче говоря, оплевала депутатский корпус от души. Конечно, всегда есть за что. Но не в данном случае. У депутатов, практически каждый из которых связан с бизнесом, включился инстинкт самосохранения. Живой шкурный интерес заставил их критически отнестись к сладкой перспективе переписать 25 тысяч стандартов под евротребования и заставить наших производителем следовать им.

Адаптация национального законодательства к техническим регламентам Европейского Союза – жесткое требование этого самого Евросоюза и один из главных пунктов Соглашения об Ассоциации. Подписывая его, мы обязались перевести свое производство на европейские стандарты за 10 лет. Пять из них уже, считай, прошло. Очевидно, что Украина жутко отстала от графика, за что мы получили выговор от ЕС



Главная опасность, которую несет в себе процедура с красивым названием: “признание эквивалентности системы технического регулирования в Украине и оценка ее соответствия европейской практике”, заключается в том, что абсолютное большинство наших производств, ориентированных на внутренний рынок, не соответствуют европейским техрегламентам и все их придется со временем закрыть.



А те, кто намылился экспортировать свою продукцию в ЕС, не нуждаются в “приведении отечественной инфраструктуры сертификации в соответствие европейским требованиям” и не собираются оплачивать этот процесс из своего кармана. Все они получают необходимые документы в Европе и справедливо полагают, что доверия к европейским справкам всегда больше, чем к выданным внутри таких стран как Украина. Вы какому сертификату больше поверите – албанскому или немецкому? Отож...



Но адаптация национального законодательства к техническим регламентам Европейского Союза – жесткое требование этого самого Евросоюза и один из главных пунктов Соглашения об Ассоциации. Подписывая его, мы обязались перевести свое производство на европейские стандарты за 10 лет. Пять из них уже, считай, прошло. Очевидно, что Украина жутко отстала от графика, за что мы получили выговор от ЕС. То-то Кабмин так сильно трепыхается по поводу проваленного закона.



По некоторым пунктам мы сами пошли на попятную при молчаливом согласии ЕС. Во-первых, это лифты. 21 июня 2017 года был утвержден новый техрегламент для украинских лифтов. Все они с 1 января 2019 года должны соответствовать европейским стандартам – и новые, и старые. Но одного взгляда на наши замечательные лифты в домах советской постройки, понятно, что это “гробы вертикального взлета” уже не соответствуют ничему. Что делать – остановить все лифты в стране или принять ситуацию такой, как она есть?



Даже европейцы поняли, что первый вариант невозможен и смягчили для нас свои требования: евростандартам должны соответствовать новые лифты и компоненты к ним, а старые могут служить “до конца эксплуатации”. Когда у наших лифтов конец эксплуатации? Ни-ког-да! Если даже кабина оторвется, можно будет повесить ее обратно.



Следующая тема – молоко. Еще с 2015 года должны были запретить торговать на рынках домашними молоком, творогом, мясом домашнего забоя и т.п. Но отложили и это ограничение сначала до сентября 2020 года. А потом до 1 января 2025 года. Да и то с поправкой, что продукты, полученные в результате забоя не на официальной бойне, можно будет использовать (помимо собственного потребления) для продажи на рынках в пределах 50 километров от места забоя или на территории области.



Европа не собирается защищать себя от нашей не соответствующей евростандартам продукции. Она и так надежно защищена. Напротив, она пытается наш внутренний рынок зачистить от конкурентов. Т.е. от слабых украинских производителей. Чтобы занять их место. Все-таки почти 40 млн. потребителей – это не так уж и мало



Правда, молокозаводам с 1 июля прошлого года все-таки запретили покупать молока из домашних хозяйств. А для сдачи мяса на комбинаты крестьянам надо сертифицировать корма. Однако надежные источники в аграрных кругах уверяют, что все эти требования выполняют только на бумаге. И на экспорт в Европу они не влияют. Потому что экспортируют туда свою продукцию только крупные холдинги, у которых есть свои фермы и скотобойни, и все давно оформлено по международным правилам. А остальные работают на внутренний рынок.



В этом-то и вся интрига. Европа не собирается защищать себя от нашей не соответствующей евростандартам продукции. Она и так надежно защищена. Напротив, она пытается наш внутренний рынок зачистить от конкурентов. Т.е. от слабых украинских производителей. Чтобы занять их место. Все-таки почти 40 млн. потребителей – это не так уж и мало.



Сомневающимся в правдивости выше сказанного советую внимательно прочитать проект закона №6235. А там в ст. 11 четко сказано:



Продукція, що вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію, а згідно з деякими технічними регламентами – також продукція, що виготовляється та/або вводиться в експлуатацію виробником для використання у власних цілях (даже в СОБСТВЕННЫХ, - автор), повинна відповідати вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, крім випадків, визначених у статті 12 цього Закону та у відповідних технічних регламентах.



У технічних регламентах, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, на додаток до вимог, які застосовуються до продукції, що вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію, можуть бути встановлені вимоги, які застосовуються до продукції, що перебуває в експлуатації. У таких випадках продукція, що перебуває в експлуатації, повинна відповідати таким вимогам технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, крім випадків, визначених у статті 12 цього Закону та у відповідних технічних регламентах.



Где тут об экспорте в ЕС? Нет! Речь идет о нашем внутреннем рынке. И послабления обещаны только для того оборудования, что уже “находится в эксплуатации” (это – наш пример с лифтами, – автор). Но депутаты с бизнесменами это просекли. Поэтому не стали голосовать, несмотря на отчаяние вице-премьера Климпуш-Цинцадзе.



Стоит заметить, не все европейские стандарты одинаково хороши. Европейские нормы позволяют намного больше добавок, консервантов и прочей химии, чем наши старые ГОСТы. Но чтобы использовать их официально нужно получать специальные разрешения, которые не по карману многим производителям.



Между запретом Евро-5 и введением Евро-6 возникла ситуация, которую никто не предвидел: появились евробляхеры со своим раритетным хламом, который никакой экологической безопасности не соответствует. И накануне выборов продавили “индульгенцию” для “пожилых” машин



Например, еще в прошлом году незаметно для большей части населения на европейские стандарты была переведена отечественная кондитерка. Только крупные производители оказались готовы к преобразованиям. Остальные поняли, что для покрытия затрат им придется повышать отпускные цены на 15%-30%, или переименовывать свои конфеты в «сладкие батончики» или «изделия из глазури» и просто слились с рынка.



И вот результат. Присмотритесь к ассортименту конфет и шоколадок на полках супермаркетов. Сколько производителей там представлены? Два. Три. Четыре. Максимум пять. Кто выиграл от шоколадной евроинтеграции? Монополисты. Стесняюсь назвать их поименно.



С другой стороны, там, где европейские нормы не укладываются в политическую целесообразность, их просто игнорируют. Скажем, Украина подписалась под европейскими экологическими стандартами для авто. Поставки на нашу территорию машин ниже стандарта Евро-5 были запрещены с 2016 года. Под табу попали все автомобили старше 2010 года выпуска. Правда, введение стандарта Евро-6 отложили до 2020 года.



Но между запретом Евро-5 и введением Евро-6 возникла ситуация, которую никто не предвидел: появились евробляхеры со своим раритетным хламом, который никакой экологической безопасности не соответствует. И накануне выборов продавили “индульгенцию” для “пожилых” машин.



А мы тем временем успели с 1 января этого года запретить продажу в Украине бензина и дизеля стандарта ниже Евро-5 (он регламентирует максимальное содержание серы на уровне 10 ppm, тогда как, к примеру, в топливе стандарта Евро-4 – 50 ppm). Чем вышибли дешевый дизель с рынка и создали себе проблемы.



Самое забавное, что в переход от старой системы ГОСТов и ГСТУ к европейскому своду технических регламентов должен был завершиться уже в 2018 году. Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли недавно вопрошал наше правительство: доколе мы будем тянуть в вопросе гармонизации законодательства, стандартов и норм?



Правительство взяло под козырек и закинуло в парламент несколько законопроектов, в том числе и №6235, который успешно прокатили. После того, как первая атака захлебнулась, Кабмин стал действовать аккуратнее и, по нашим сведениям, намекнул на диалог в формате “создания специальных профильных групп с участием бизнеса”. Для обсуждения как притулить европейские нормы к нашим реалиям. Бизнес на диалог согласен, но на расходы – нет. Дело пахнет саботажем...