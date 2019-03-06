В Украине отменили обязательное ведение книги жалоб

Кабинет министров в ходе восьмого "дерегуляционного" заседания отменил обязательное ведение книги жалоб для бизнеса, упростил оформление долгосрочных виз для иностранцев, а также прекратил действие 150 устаревших нормативно-правовых актов. "Мы отменяем обязательное ведение книги жалоб, которое стоит бизнесу как минимум 45 млн грн в год", - сказал в ходе правительственного заседания первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

Помимо этого, правительство позволило иностранцам оформлять долгосрочную визу без выезда заграницу.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", соответствующие решения правительство приняло с доработкой на заседании в среду.

Он также отметил, что жалобы потребители смогут передавать через кол-центры или средства электронной связи.

Помимо этого, правительство отменило ограничение надбавки на медицинское оборудование в 10%

"Импортеры этого оборудования оставляют всю свою прибыль заграницей", - отметил он.

В то же время правительство утвердило 9 критериев рисков для риск-ориентированного подхода в проверках.