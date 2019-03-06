ООН подозревает Израиль в военных преступлениях

ООН считает, что в действиях служб безопасности Израиля, которые привели в прошлом году к гибели сотен и ранению тысяч палестинских протестующих на еженедельных протестах в Газе, можно найти признаки военного преступления. Израиль отверг этот доклад, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.



Представитель ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила сожаление, что Израиль отверг доклад ООН об убийстве протестующих без попыток разобраться в вопросе.



По данным расследования ООН, действия служб безопасности Израиля во время протестов в Газе можно расценить как военные преступления и преступления против человечности. Всего за прошлый год были убиты 189 и ранены 6,1 тыс. протестующих.



"Все причастные стороны должны быть сдержанными при приближении 30 марта", - сказала Бачелет на заседании Совета ООН по правам человека, имея в виду первую годовщину начала протестов в Газе.

