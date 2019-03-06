Трамп вырвался вперед в списке Forbes

Президент США Дональд Трамп поднялся на 51-ю позицию в рейтинге Forbes, оказавшись на 715 месте. Об этом сообщает Forbes.



При этом собственный капитал Трампа за год не вырос, оставшись на отметке 3,1 миллиарда долларов. Зато число миллиардеров сократилось.



Ранее Джонатан Гринберг, автор оригинального рейтинга Forbes 400, утверждал, что Дональд Трамп предоставил неверную информацию о своем собственном капитале, преувеличив цифры. В 2015 году тогдашний кандидат в президенты заявил, что его собственный капитал составляет 9 миллиардов, то есть вдвое выше, чем подсчеты Forbes (4,1 миллиарда на тот момент).



Бывший юрист Трампа Майкл Коэн также заявил, что американский президент пытался преувеличить цифры своего благосостояния для Forbes. Впрочем, в рейтинге 2019 года Трамп сильно отстает от лидера - Джеффа Безоса, собственный капитал которого составляет 131 миллиард долларов.



Это в 42 раза выше, чем капитал президента США.

