Уникальный материал сделает пломбы практически вечными

Соединение, используемое для укрепления автомобильных бамперов и защиты деревянных палуб, может перевернуть современную стоматологию. Как отмечает Medical Express, Школа стоматологии при Орегонском университете здоровья и наук создала материал для пломб, который в два раза прочнее стандартных стоматологических материалов.



Итак, секрет прочности в одном компоненте - тиоуретане. Также в дело пошло новое адгезивное средство, которое демонстрирует на 30% повышенную эффективность спустя полгода использования по сравнению с используемыми в клинической практике адгезивными материалами.



Известно: адгезивным соединением является некий полимер из класса (мет)акриламидов, демонстрирующих повышенную устойчивость к воздействию воды, бактерий и ферментов в ротовой полости. Вкупе два инновационных компонента позволяют получить уникальную по долговечности пломбу, превосходящую текущие аналоги (стандартные пломбы держатся 7-10 лет максимум).

