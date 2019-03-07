Пожилой миллиардер умер во время увеличения пениса

В Париже умер 65-летний миллиардер Эхуд Арье Ланиадо, пытавшийся увеличить себе половой член. Об этом сообщает Daily Mail.



Один из лучших экспертов по оценке неограненных алмазов в мире скончался еще 2 марта. Накануне компания Omega Diamonds, которую он возглавлял, подтвердила кончину миллиардера.



Мужчина пошел на операцию по увеличению полового члена, но после инъекции в гениталии у Ланиадо случился сердечный приступ. Врачам не удалось вновь запустить сердце миллиардера.



Впервые операция по увеличению пениса закончилась смертью в 2017 году. Тогда здоровый 30-летний пациент умер от жировой эмболии.



