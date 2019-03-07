Китай объявил о скором запуске новой космической станции

В Китае объявили о "неизбежном запуске" первой миссии для строительства новой орбитальной космической станции. Об этом сообщает South China Morning Post.



Сообщается, что астронавты для этой миссии уже подготовлены, а первый модуль скоро переместят на космодром.



Новая станция будет состоять из трех модулей и сможет одновременно принимать только троих астронавтов. В Китае планируют завершить строительство космической станции к 2022 году.



Ожидается, что первый модуль станции запустят на тяжелой ракете Long March-5B, а сама станция станет международной платформой для научных исследований.

