Как побороть стеснение и начать снимать видео для блога

Видео-контент сейчас вытесняет фото и текстовый формат постов, все больше людей хотят не только смотреть, но и снимать свое собственное видео.

Наши советы помогут вам преодолеть ключевые моменты, которые тормозят неопытного блогера - отсутствие практики, хорошей техники и программ для монтажа, а также неумение подобрать себе интересный образ в одежде.

Больше снимайте в разных местах

Первый капитал для съемки по сценарию можно распределить между оплатой студии, платы за вход в интересные места, оборудование и программы монтажа. Получится кругленькая сумма. Впрочем, настоящий художник не смотрит на расходы. Чтобы сэкономить и избавиться от комплексов, снимайте влоги прямо на улице, в людных местах, в кафе и магазинах. Через некоторые время, благодаря таким “тренировкам”, вы получите массу материала с самых разных локаций.

“ Ситуации, когда небольшая сумма денег нужна срочно в течение дня, не редкость. В таком случае можно обратиться в специальные сервисы по онлайн-займам, например, такие как gofingo , где решение по заявке приходит очень быстро, в течение 2-4 часов, а зачисление средств практически моментальное,” - советуют специалисты кредитного сервиса “MegaCredit”.

Копите на хорошую технику и ее содержание

Не секрет, что положительной кармы любому видео или фотографии добавляет попавший в кадр айфон или макбук. Таковы предпочтения аудитории, желающей видеть контент, созданный успешным человеком, а продукция культового бренда Эпл все еще мерило успеха. Однако, купив нужную блогеру технику, вы можете попасть в зависимость от дорогостоящего оборудования, поскольку каждая неполадка будет стоить дорого в ремонте.

“ Неловкое движение, удар и трещины сильно расстраивают владельца культового смартфона. Но не только внешний вид аппарата пострадает при падении. Если вы заметили трещину на экране, замена экрана на айфон 6 или любую другую “яблочную” модель требуется незамедлительно, поскольку с каждым днем трещина на экране будет расти, а стекло крошиться, подвергая порче внутренности айфона. Своевременная замена стекла предотвратит поломку и аппарат прослужит еще не один год,” - прокомментировали специалисты компании “Re:Store”.

Выберите для себя форму одежды

Блогеры перепробовали все варианты стильной одежды для съемки - от купальников до шуб, и самой удобной была признана футболка с короткими рукавами.

“ Сейчас в моде модели белого и пудрового оттенков, такие как футболки женские Red с надписями и интересными принтами. Вы можете приобрести несколько одинаковых футболок разного цвета и сделать их фишкой своих влогов, надевая по очереди. Футболка с жакетом и джинсами отлично смотрится в кадре,” - рассказали стилисты интернет-магазина одежды “RED”.