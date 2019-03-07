Средняя цена импорта Украиной газа в феврале снизилась на 8,5% – МЭРТ

Украинские предприятия в феврале 2019 года импортировали газ по средней цене $290,91 (7 тыс. 865,04 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).



Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 8,5% ниже января-2019 в долларовом эквиваленте, когда она составила $317,95 (8 тыс. 892,13 грн).



Как сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

