Макгрегору захотелось взять реванш у Мэйуэзера

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поделился мнением о своем поединке с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Заметка доступна в Twitter-аккаунте ирландца.



30-летний ирландец отреагировал на публикацию пользователя Chris, который поделился фрагментом первого поединка против Мэйуэзера, похвалив действия Макгрегора. Он также поинтересовался, возможен ли второй бой. Ирландский боец отметил, что поединок вышел невероятным, и прокомментировал возможный реванш.



«Матч-реванш вышел бы интересным. Вне всякого сомнения», — написал он.



Первый бой по правилам бокса прошел в августе 2017-го. Мэйуэзер одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. Поединок вышел прибыльным для обоих спортсменов. Доходы от боя с Мэйуэзером принесли порядка 100 миллионов долларов.

