Пассажира сняли с рейса за мольбы об авиакатастрофе

Пассажир самолета, следовавшего из Пакистана в Австралию, распугал попутчиков, умоляя бога об авиакатастрофе, и лишился перелета. Об этом сообщает пакистанский телеканал Geo News.



Мужчина, идентифицированный как Халил, должен был вылетать из аэропорта Исламабада и лететь с пересадкой в Дубае. Сразу после посадки на борт пассажир начал молиться, чтобы самолет разбился.



Его причитания вызвали панику и страх среди других путешественников и членов экипажа. В связи с этим пилот принял решение выгнать Халила из самолета.

