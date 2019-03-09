В Госдуме объяснили отказ Германии от морских маневров в Керченском проливе

Отказ канцлера Германии Ангелы Меркель направить военные корабли ФРГ в Керченский пролив связан в том числе с проектом "Северный поток-2": осуществлять подобные маневры во время реализации проекта было бы утопией, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).



Ранее агентство Блумберг со ссылкой на три источника сообщило, что Меркель в феврале отвергла предложение США провести морские маневры у берегов Крыма. Как сообщалось, 16 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс убеждал Меркель послать военные корабли ФРГ в Керченский пролив, чтобы таким образом продемонстрировать Кремлю, что западные страны не намерены отказываться от права доступа в эти воды.



"Германия имеет известную историю взаимоотношений с Российской Федерацией, особенно в военном плане. Кроме того, во время реализации плана по "Северному потоку-2" проводить подобные провокации – полный бред и утопия. Тем более в отличие от всех остальных Меркель отлично знает, чем это может закончиться: Германия отлично понимает, что с Российской Федерацией говорить языком силы нельзя", - сказал РИА Новости Шерин.



Он отметил, что Германия не та страна, которую можно использовать как марионетку для создания разного рода провокаций.



"Она правильно делает, что не дает втянуть себя в эту непонятную провокацию, которую американцы снова пытаются создать чужими руками. Германия не такая европейская страна, которую можно как марионетку бросать под танки российской военной машины, поэтому она не будет принимать участие в подобных провокациях", - отметил депутат.



Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.



Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.



Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.

