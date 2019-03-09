Албанская Православная Церковь не признала ПЦУ и сомневается в каноничности хиротонии Епифания

Синод Албанской Православной Церкви не признал Православную церковь Украины (ПЦУ) и сомневается в каноничности хиротонии ее главы Епифания. Об этом говорится в обнародованном 7 марта 2019 года официальном заявлении Албанской Православной Церкви по поводу украинского церковного вопроса, которое было принято 4 января этого года на Синоде АПЦ и высказано и отправлено 14 января в письме к Константинопольскому Патриарху Варфоломею...

... сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ по ссылкой на греческое агентство Romfea.



Иерархи Албанской Православной Церкви выразили обеспокоенность из-за признания Константинопольским Патриархом "задним числом хиротоний, совершенных отлученным и преданным анафеме Филаретом (Денисенко), хиротонии которого недействительны, лишенные благодати и действия Святого Духа".



В Албанской Церкви подвергли сомнению каноничность хиротонии самого главы новосозданной Православной церкви Украины Епифания.



"Как можно, согласно икономии, признать эти хиротонии, имеющие благодать Святого Духа, ведь все данные хиротонии были хулой на Духа Святого. Выбор нового Предстоятеля был результатом настойчивости Филарета", - отмечается в заявлении.



Епископат АПЦ также напомнил, что церковная полнота стран (Сербии, Румынии, Болгарии, Грузии, Польши, Албании, Чехии и Словакии) была единой в стремлении к автокефалии. Вместе с тем, как отмечено в официальном письме Албанской Церкви, миллионы верующих Украинской Православной Церкви (которая насчитывает более 12 000 приходов), во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, отказались участвовать в предоставлении томоса об автокефалии, прервав евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом.



"Вместо примирения и единства православных верующих в Украине перед нами возникла опасность разделения всего православного мира", - подчеркнули иерархи Албанской Православной Церкви и призывали, чтобы сохранить единство и избежать схизмы, в ближайшее время созвать Синакс Предстоятелей всех Поместных Православных Церквей и совместно обсудить украинский вопрос.

