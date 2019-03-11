ДНР: ВСУ выпустили более 180 мин и снарядов за три дня перемирия

Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 180 мин и снарядов за три дня действия "весеннего" перемирия, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.



"Весеннее" перемирие, согласованное в ходе видеоконференции подгруппы по безопасности, действует в Донбассе с 8 марта.



"Несмотря на заявления украинской стороны на международных площадках о соблюдении режима прекращения огня, за три дня "весеннего" перемирия со стороны вооруженных формирований Украины по территории республики было выпущено более 180 боеприпасов, включая мины различного калибра", - сказал Басурин.



Он призвал миссию ОБСЕ зафиксировать факты нарушений со стороны украинских силовиков и "оказать давление на украинское военное командование с целью выполнения ими достигнутых договорённостей по прекращению огня".

"Мы со своей стороны оставляем за собой право принять адекватные и жесткие меры по усмирению воинствующего пыла украинских командиров", - добавил Басурин.

