В Украине рассматривают возможность создания ракет повышенного радиуса действия

На повестке дня сейчас есть создание высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия, поскольку теперь Украине не связывают руки никакие ограничения дальности полета ракет. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время Совета регионального развития Житомирской области, передает корреспондент УНН.



"Нашим КБ и нашей промышленности теперь не связывают руки никакие ограничения дальности полета ракет. А значит, на повестке дня вопрос о создании высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия, способного поражать цели далеко в тылу врага. Мы еще больше укрепим украинскую армию", - отметил Глава государства.



По его словам, Украина придерживалась ограничений по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, действовавшему со времен СССР. По мнению Порошенко, РФ, создавая новые угрозы для безопасности Европы, разрушила этот договор, после этого и США юридически вышли из него.

