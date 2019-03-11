НАБУ открыло дело в отношении Ольги Богомолец

НАБУ открыло дело в отношении Ольги Богомолец

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации кандидатом в Президенты - депутатом Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольгой Богомолец.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в бюро.

Дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса.

Уголовное производство расследуется с 19 февраля.

Источник сообщил, что проверяются обстоятельства возможного сокрытия Богомолец имущества за 2015-2017 годы.