Украинский телеканал заявил о притеснениях из-за интервью с Шарием

Директор украинского телеканала "Аверс" Наталья Московка заявила в понедельник, что Служба безопасности Украины препятствует деятельности телерадиокомпании и планирует завести дело о разжигании межнациональной розни из-за интервью с блогером Анатолием Шарием.



"Из достоверных источников, пока не хотим раскрывать, мы узнали, что СБУ (Служба безопасности Украины - ред.) начинает относительно нас какие-то "разработки". Якобы, спецслужбы долго думали, как нас зацепить, но тут на канале вышло интервью с блогером Анатолием Шарием, поэтому СБУ решила под этот "шумок" возбудить дело о разжигании межнациональной розни", - приводит слова Московки Национальный союз журналистов на своем сайте.



По словам Московки, официально о возбуждении дела телеканалу не сообщали. Она отметила, что правоохранители настоятельно рекомендуют сотрудникам государственных и коммунальных структур не сотрудничать с телеканалом, не ходить на их эфиры и не давать им комментарии.



"Почему к нашему телеканалу столь повышенный интерес со стороны СБУ - сказать трудно. "Аверс" всегда был в оппозиции, власть никогда не хвалили, но подобного раньше не было", - добавила директор телеканала.



Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Шарий якобы работает на Россию и не является украинским журналистом, в ответ блогер подал иск против главы государства.



Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.

