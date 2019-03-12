Брюссель не планирует переговоров с Лондоном по Brexit в ближайшие дни

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел телефонные переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit), однако они не согласовывали проведение каких-либо встреч по этой теме в ближайшие дни. Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.



"Председатель [Еврокомиссии Жан-Клод] Юнкер провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг Brexit. Он подтвердил наше намерение обеспечить ратификацию соглашения по Brexit до (официально даты выхода) 29 марта, и подчеркнул, что мяч теперь находится на стороне Великобритании, - заявил Схинас. ЕК не планирует никаких встреч с Великобританией по Brexit в ближайшие дни".



Он подчеркнул, что позиция Еврокомиссии никак не изменилась, и ЕК продолжает настаивать, что предварительно согласованный Брюсселем и Лондоном текст соглашения о выходе не может быть изменен. Он также в очередной раз подтвердил, что для ЕС приоритетным сценарием остается упорядоченный выход Великобритании из ЕС.



Ранее газеты Times и The Sun сообщили, что Мэй может перенести назначенное на 12 марта голосование парламента по проекту соглашения о Brexit между Лондоном и Брюсселем либо изменить формат голосования. Как пишет Times, ссылаясь на источники в правительстве, члены правящей Консервативной партии предупредили своего лидера о том, что при отсутствии уступок со стороны ЕС, Палата общин во второй раз отвергнет проект сделки с Брюсселем, еще больше ослабив позиции Мэй.



Однако официальный представитель Мэй подтвердил, что Палата общин парламента проголосует по сделке во вторник, 12 марта, как и планировалось. При этом текст правительственного предложения, которое предстоит одобрить или отвергнуть депутатам, будет оглашен только в понедельник вечером. Накануне дня голосования будет также распространено письменное заявление премьер-министра, содержание которого пока также неизвестно.



"Это будет голосование по существу [сделки]", - заявил сотрудник премьерской канцелярии в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть распространенную британскими СМИ информацию о том, что формат голосования может быть изменен.



В настоящий момент источники агентства Рейтер и телеканала "Скай ньюс" в кабмине и премьерской канцелярии говорят о том, что переговоры с Евросоюзом "полностью зашли в тупик", хотя по-прежнему продолжаются. Брюссель, как и прежде, отказывается вносить в проект сделки изменения, которые нужны Мэй, чтобы склонить на свою сторону большинство депутатов, а минимальные уступки, которые он предлагает сам, не способны изменить расклад сил в Палате общин. Исход сложившейся ситуации плохо предсказуем и может обернуться вторым референдумом о выходе из ЕС, отставкой правительства Мэй или переносом Brexit, который должен состояться 29 марта.



15 января депутаты Палаты общин проголосовали против проекта сделки с Брюсселем, а позднее одобрили две поправки к биллю о Brexit. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста соглашения с ЕC упоминание о "бэкстопе" - спорном защитном механизме, призванном не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. Парламентарии опасаются, что из-за "бэкстопа" Соединенное Королевство может навсегда оказаться привязанной к европейскому сообществу.



Впоследствии Мэй заявила о том, что Палата общин сможет во второй раз проголосовать по сделке о Brexit не позднее 12 марта. Премьер также согласилась, чтобы Палата общин проголосовала по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем, если проект соглашения с ЕС вновь будет отвергнут. В том случае если парламентарии выступят и против такого сценария, то смогут проголосовать за то, чтобы перенести дату выхода Великобритании из Евросоюза на более поздний срок.



