Порошенко назвал второго врага Украины

Пути Украины к ЕС и НАТО мешают президент России Владимир Путин и бедность украинцев. Об этом в ходе визита в Житомирскую область в понедельник, 11 марта, заявил президент Петр Порошенко, сообщают Українськi Новини.



"Мы не должны забывать, что не только Путин создает преграды на нашем пути к ЕС и НАТО. У нас есть еще один враг. Мы четко должны понимать и объединиться в борьбе против этого врага. Мы хорошо знаем имя этого врага. Это бедность. Мы знаем, что много людей у нас живут еще очень бедно. И это, подчеркиваю, унизительно для страны, у которой есть такие возможности", - сказал он.



Порошенко считает, что преодолевать бедность во многом помогает децентрализация.



Также шагами по борьбе с бедностью он назвал индексацию пенсий, которую пообещал проводить ежегодно, и монетизацию субсидий.



"Ежемесячно каждый украинец сейчас будет замечать и чувствовать, что ежемесячно жизнь меняется, что бедность отступает. Три-четыре года назад я еще не мог этого обещать, потому что слишком сильный удар по нам нанесла российская агрессия", - сказал он.

