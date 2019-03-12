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- Появились два отрывка фильма "Дамбо" о слоненке
Появились два отрывка фильма "Дамбо" о слоненке
Компания Walt Disney опубликовала два отрывка фильма Дамбо от режиссера Тима Бертона (Алиса в Стране чудес, Чарли и шоколадная фабрика).
Сюжет фильма основан на истории о слоненке Дамбо, который научился летать благодаря своим гигантским ушам. Как только об этом узнает предприниматель Вэндевер, он решает заработать на необычном таланте Дамбо.
В главных ролях в фильме снимаются Колин Фаррелл, Ева Грин, Майкл Китон и Дэнни Де Вито.
Выход фильма ожидается 28 марта 2019 года.
On March 29, a Disney legend comes to life. Tickets for #Dumbo are on sale now! https://t.co/DDB40pID1o pic.twitter.com/NWs98YSvm0— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 11 марта 2019 г.
Источник: Корреспондент
13:31