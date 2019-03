Появились два отрывка фильма "Дамбо" о слоненке

Компания Walt Disney опубликовала два отрывка фильма Дамбо от режиссера Тима Бертона (Алиса в Стране чудес, Чарли и шоколадная фабрика).



Сюжет фильма основан на истории о слоненке Дамбо, который научился летать благодаря своим гигантским ушам. Как только об этом узнает предприниматель Вэндевер, он решает заработать на необычном таланте Дамбо.



В главных ролях в фильме снимаются Колин Фаррелл, Ева Грин, Майкл Китон и Дэнни Де Вито.



Выход фильма ожидается 28 марта 2019 года.









